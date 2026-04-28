Včera večer sa vo veľkej obecnej zasadačke tzv. Bielej budovy v Starej Pazove uskutočnili dve prednášky na tému Internet a rovesnícke násilie pod heslom Informujte sa včas – chráňte svoje dieťa.
Organizátormi podujatia boli Stredisko pre nezvestné a týrané deti a Technická škola v Starej Pazove. Prednášku, ktorej téma je aktuálna a dôležitá pre lokálne spoločenstvo, najprv absolvovali žiaci školy, a potom aj ich rodičia. Po úvodných slovách Zorice Kešeljovej, riaditeľky Technickej školy, prednášku s dielňou aj pre rodičov mal Igor Jurić, riaditeľ Strediska pre nezvestné a týrané deti. Či naozaj vieme, kde číhajú nebezpečenstvá a ako sa pred nimi chrániť, boli iba niektoré z prerokovaných otázok.
Ako bolo počuť na prednáške, deti vyrastajú vo svete, kde hranice medzi skutočným a digitálnym svetom takmer neexistujú. Riziká sú všade, ale včasné poznanie a pozornosť ich môžu urobiť predvídateľnými a zvládnuteľnými. Riaditeľka Kešeljová zdôraznila, že všetci spoločne na lokálnej úrovni sa majú spojiť a brániť proti nebezpečenstvám, a to vedomosťami. Obidve prednášky – aj pre žiakov, aj ich rodičov – mali edukačný ráz a upriamené boli na to, ako adekvátne zareagovať, ak sa vyskytne nejaký problém. V prípade, že k problému aj dôjde, riaditeľka Kešeljová povedala, že vždy žiakov a ich rodičov usmerňujú na školského psychológa pre odbornú pomoc, tiež na psychológov v dome zdravia a v Stredisku pre sociálnu prácu. V súčasnosti musia byť rodičia posilnení najmä v digitálnej kompetencii.
Na prednáške pre rodičov Igor Jurić hovoril hlavne o troch segmentoch: digitálnom a rovesníckom týraní a pedofílii. „Podstatou týchto aktivít je, ako rozpoznať problémy v správaní dieťaťa a ako ich riešiť, tiež ukázať, aký dôležitý je vzťah rodiča s dieťaťom, čo sa týka digitálnych výziev. Všetko akoby ponechávame na voľný priebeh bez toho, aby sme premýšľali o dôsledkoch, ktoré vedia byť veľmi zložité, ak sa nezareaguje načas,“ zdôraznil Jurić.
Na prednáške boli premietané aj dokumentárne filmy a usporiadaný vedomostný kvíz s odmenou pre výhercu.