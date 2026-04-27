Na tohtoročnej republikovej ekologickej súťaži sa včera v Bore stretli najlepší ekológovia zo Srbska. Aj ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove mala na tejto prestížnej súťaži svojich predstaviteľov – malých maturantov Andreja Lakatoša, Filipa Baláža, Dávida Fabiana a Janu Šobotovú-Jašovú.
Práve Jana Šobotová-Jašová sa vďaka výborným vedomostiam z tejto oblasti prebojovala do ďalšieho kola súťaže – na medzinárodnú ekologickú olympiádu, ktorá sa uskutoční tiež v Bore koncom mája.
Žiakov na súťaž pripravovala ich mentorka Libuša Simendićová, profesorka zemepisu. S dosiahnutými výsledkami svojich žiakov bola spokojná.