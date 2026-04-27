Dnes Obec Báčsky Petrovec navštívili predseda Zhromaždenia obce Kovačica Jaroslav Hrubík a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková.
Privítali ich predsedníčka obce Viera Krstovská a predseda Zhromaždenia obce Michal Hataľa. Na stretnutí sa rokovalo o vzájomnej spolupráci, ako aj o nadchádzajúcom najväčšom podujatí Slovákov – Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci. Pri tejto príležitosti Obec Kovačica oznámila aj Predslávnostné dni, ktoré sa uskutočnia v Obci Kovačica počas prvého augustového víkendu. Podrobnejšie informácie o programe budú zverejnené v nasledujúcom období.
Zdroj: FB / Obec B. Petrovec