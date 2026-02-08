V Bielom Blate sa počas tohto víkendu koná 12. ročník Bieloblatskej klobasiády. Festival odštartoval včera, keď sa konala zabíjačková súťaž, ako aj kultúrno-umelecký program, zatiaľ čo dnes prídu na svoje súťažiaci vo výrobe čerstvých klobás.
Tento rok sa do súťaženia zapojilo 72 tímov. Účastníci prišli zo Slovenska, z Rumunska, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, ako aj početných miest Srbska.
Na začiatku dnešného podujatia prítomným sa prihovorila a festival slávnostne otvorila Sanja Petrovićová, riaditeľka Turistickej organizácie Mesta Zreňanin.
Všetkých návštevníkov tohtoročného podujatia čakajú domáce výrobky, klobásy, koláče, pivo, pálenka, mäsové výrobky, výstavné stánky a príjemná atmosféra.