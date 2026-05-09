V Dome kultúry v Hložanoch sa včera uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa Hložian 2026 a významného jubilea – 270. výročia príchodu Slovákov do Hložian. Kultúrno-umelecký program bol koncipovaný ako pripomenutie si dejín dediny, jej duchovného, školského, kultúrneho i športového života.
Slávnostný večer otvorilo trio Jaroslav a Vladimír Kriškovci a Adam Stupavský piesňou Hložany, dedinka malá, po čom moderátori Elena Vršková a Juraj Fekete privítali obecenstvo i hostí. Na podujatí sa prihovorili Stanislav Srnka, predseda Miestneho spoločenstva Hložany, Viera Krstovská, predsedníčka Obce Báčsky Petrovec, Silvia Látalová, viceprimátorka mesta Holíč, ako aj Juraj Červenák, predseda Matice slovenskej v Srbsku.
Počas slávnostnej akadémie sa obecenstvo prostredníctvom audiovizuálnych vstupov vrátilo k viacerým kapitolám z minulosti Hložian. Premietnuté boli krátke dejiny dediny, dejiny Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Hložanoch, dejiny školstva, ako aj príspevok venovaný storočnici FK Budúcnosť. Program tak pripomenul nielen historické míľniky, ale aj ľudí a ustanovizne, ktoré sa významne zapísali do života tejto slovenskej dolnozemskej dediny.
Súčasťou programu boli aj umelecké vystúpenia. Zaznela báseň Neplakal nik v podaní Ireny Kriškovej, ktorá zároveň zaspievala aj ľudovú pieseň. Spevom sa predstavili aj Nika Miljevićová, Iva Jakušová a Petra Dobríková. V programe účinkovali aj členovia Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian, ktorí večer uzavreli tematickým vystúpením Priadky v Hložanoch.
Hudobno-spevácku a tanečnú náplň pripravil Jaroslav Kriška, scenár a réžiu mal na starosti Michal Hataľa.
Slávnostná akadémia ku Dňu Hložian a 270. výročiu príchodu Slovákov do Hložian bola dôstojným pripomenutím minulosti, ale aj potvrdením toho, že hložianska komunita si svoje korene, jazyk, vieru, kultúru a tradície naďalej váži. Večer bol zároveň poďakovaním predkom, ktorí svojou prácou, vytrvalosťou a oddanosťou budovali prostredie, z ktorého vyrastá dnešná i budúca podoba Hložian.