Rok 2026 sa v Kovačici nesie v znamení 100. výročia narodenia dvoch insitných maliarov – Kataríny Kožíkovej a Jána Strakúšeka.
Včera večer sa v Galérii insitného umenia v Kovačici uskutočnila výstava venovaná týmto jubileám. Podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Kovačici v spolupráci s Galériou insitného umenia.
Program otvorili členky ženskej speváckej skupiny Kovačičanky, ktorá pôsobí pri MOMS v Kovačici, za hudobného sprievodu Martina Torňoša.
Prítomných privítala riaditeľka Galérie insitného umenia Saňa Stvorcová, po čom kustódka Anna Žolnajová-Barcová prečítala text o živote a tvorbe Kataríny Kožíkovej. Text novinára Stevana Lenharta o osobnosti a tvorbe maliara Jána Strakúšeka, uverejnený v týždenníku Hlas ľudu v prílohe Obzory, prečítala novinárka a podpredsedníčka MSS pre Banát Olinka Glóziková-Jonášová. V závere sa prihovorila aj predsedníčka Rady MS Kovačica a predsedníčka MOMS Kovačica Anička Chalupová.
Výstavu si prišli pozrieť početní milovníci umenia. Návštevníkom boli predstavené najmä obrazy z fondu galérie, ale aj diela zo súkromných zbierok.