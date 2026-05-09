Deň Európy si každoročne pripomíname 9. mája ako symbol mieru, jednoty a spolupráce medzi európskymi národmi. Tento dátum je spojený so Schumanovou deklaráciou z roku 1950, ktorá položila základy dnešnej Európskej únie. Po druhej svetovej vojne vznikla myšlienka vytvoriť Európu založenú na spolupráci namiesto konfliktov. Cieľom bolo zabezpečiť mier, stabilitu a lepší život pre všetkých občanov.
Deň Európy nám pripomína význam solidarity, vzájomného rešpektu a porozumenia medzi krajinami. Európska únia dnes spája milióny ľudí rôznych jazykov, kultúr a tradícií. Napriek rozdielom sa európske štáty usilujú spolupracovať v oblastiach hospodárstva, vzdelávania, ochrany životného prostredia či ľudských práv. Pre mladých ľudí predstavuje Európa priestor nových možností, štúdia, cestovania a výmeny skúseností.