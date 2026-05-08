Vojlovický SKOS Detvan vo štvrtok 7. mája usporiadal prezentáciu novej hudobnej zbierky s nahrávkami ľudových piesní v podaní mužskej a ženskej speváckej skupiny. Podujatie sa uskutočnilo v malej sieni spolku v rámci programu osláv 50. výročia založenia SKOS Detvan.
Prítomných uvítal predseda SKOS Detvan Miroslav Oravec, ktorý pripomenul okrúhle jubileum spolku a poznamenal, že program minuloročných osláv pokračuje aj v tomto roku. Predseda Oravec povedal, že okrem vydania s nahrávkami vojlovických piesní súčasťou tohtoročného oslavného programu je aj slávnostný koncert s hosťujúcim Folklórnym súborom Vatra z Tlmáč zo Slovenska (v sobotu 9. mája) a plánuje sa aj vydanie knižnej monografie o činnosti SKOS Detvan.
V rámci prezentácie novej hudobnej zbierky vystúpili členovia mužskej speváckej skupiny a členky ženskej speváckej skupiny pod vedením Vladimíra Kolárika. Obidve skupiny zaspievali výber z ľudových piesní, ktoré sa nachádzajú na prezentovanej zbierke nahrávok. Moderátorka programu Michaela Spišiaková prečítala úryvky z dejín SKOS Detvan Vojlovica a informovala o tom, ako vznikli nahrávky týchto piesní.
Zvukový nosič v podobe USB kľúča obsahuje digitálne nahrávky vojlovických ľudových piesní (mp3), ktoré sú rozdelené do niekoľkých hudobných celkov. Hlavnú časť tvoria nové nahrávky, ktoré vznikli v období 2025 – 2026. Ide o nasledujúce zmesi piesní: Svadobné piesne z Vojlovice, Chodievali chlapci k nám, Aká je to pekná ruža, Zaspievaj kohútku, Vojenská balada, Keď ja pojdem, Nad Vojlovicou, Anča čierna. Výber piesní a nacvičovanie speváckych skupín mal na starosti Vladimír Kolárik a nahrávky vznikli v štúdiu Želka Sucháneka v Kovačici.
Táto zbierka vojlovických piesní obsahuje aj staršie nahrávky z roku 2013 a nahrávky z festivalu Vyšli hviezdy od Dunaja.