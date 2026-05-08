Májové vydanie Novosadského nočného bazára sa uskutoční dnes od 18.00 do 24.00 hodiny, na trhovisku Riblja pijaca v Novom Sade. Organizátori avizujú, že aj tentoraz ponúknu návštevníkom najkvalitnejší výber produktov domácich vystavovateľov.
Novosadský nočný bazár je pravidelné podujatie, ktoré sa koná každý prvý piatok v mesiaci. Koncepcia bazára je založená na spolupráci s malými výrobcami a dnes sa na každom podujatí zúčastňuje 330 vystavovateľov. Návštevnosť sa odhaduje na 4 000 návštevníkov na každý bazár.