Združenie srbsko-indického priateľstva Maya Media v Belehrade navrhlo Veľvyslanectvu Indie v Srbsku a Obci Stará Pazova usporiadanie stretnutia s cieľom nadviazania spolupráce, najmä v oblasti kultúry a propagácie indickej kultúry v Starej Pazove. S týmto cieľom sa včera v budove ZO Stará Pazova uskutočnilo prvé pracovné stretnutie. V mene Veľvyslanectva Indie v Srbsku sa na ňom zúčastnili Chandramouli Kern, prvý tajomník, a Amit Amit, atašé pre kultúru, kým v delegácii združenia boli Ljubomir Radivoje, predseda, a Darko Penić, podpredseda.
Vzácnych hostí privítali Dragan Kantar, námestník predsedu Obce Stará Pazova, Boško Milojević, úradujúci riaditeľ Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića v Starej Pazove, Libuška Lakatošová, riaditeľka Strediska pre kultúru Stará Pazova, a Alexander Bako, odborný spolupracovník pre scénické umenie v Stredisku pre kultúru Stará Pazova.
V rozhovore sa otvorilo viacero možností spolupráce a propagácie indickej kultúry v Starej Pazove, ako napríklad premietanie indických filmov či výstava filmových plagátov starých indických filmov z obdobia rokov 1950 – 1990. Účastníci sa zhodli, že pre pazovské publikum by bolo zaujímavé aj usporiadanie hudobno-tanečných programov a výstavy umelkyne Scarlett Babtistovej v tamojšej renomovanej Galérii Miry Brkovej. Táto maliarka žije a tvorí v Srbsku a vo svojich dielach znázorňuje nostalgiu za Indiou.
Keďže Obec Stará Pazova patrí medzi najvyvinutejšie obce v Srbsku a žije a pracuje v nej aj početná indická komunita v známych spoločnostiach pôsobiacich na jej území, propagácia indickej kultúry v týchto priestoroch by bola veľmi vítaná.
Účastníci zasadnutia sa zhodli, že počas osláv Dní Obce Stará Pazova, ktoré sa konajú začiatkom augusta, by sa mohlo uskutočniť aj oficiálne stretnutie JE Abhisheka Shuklu, veľvyslanca Indie v Srbsku, a Đorđa Radinovića, predsedu Obce Stará Pazova.
Indická gastronómia patrí medzi najrozmanitejšie na svete, a preto sa na stretnutí hovorilo aj o možnej spolupráci v tejto oblasti a o účastí na gastronomicko-turistickom podujatí Gastro Srem.
V rámci návštevy a po rokovaniach v budove ZO spoločne navštívili aj Ľudovú knižnicu Dositeja Obradovića. Hostia si s veľkým záujmom pozreli aj dokumentárnu výstavu Černobyľ 1986 – 2026, ktorá je inštalovaná pri príležitosti 40. výročia tejto katastrofy, ako aj výstavu kníh indických autorov, ktoré knižnica vlastní. Hovorilo sa aj o založení indického knižného kútika a o knižnej donácii zo strany veľvyslanectva. Poslednou zastávkou bola Galéria Miry Brtkovej. O jej činnosti a bohatom kultúrnom živote v Obci Stará Pazova informovali hostí Libuška Lakatošová a Alexander Bako.