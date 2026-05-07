Od 15. júna do 15. decembra sa začne testovanie Centrálneho informačného systému technických kontrol (CISTEP). Registrácia vozidiel bude v budúcnosti možná výlučne s platným digitálnym záznamom z technickej kontroly.
Ako pre program RTS povedal Andrija Vujičić zo Združenia technických kontrol Srbska, nový systém umožní automatické odosielanie údajov zo zariadení na meranie brzdnej sily, výfukových plynov a ďalších parametrov do centrálneho informačného systému, ktorý ich spracuje.
„To znamená, že už nebude možné dodatočne meniť výsledky ani manipulovať so správami. Výsledky bude prijímať systém, ktorý je úplne objektívny a ktorý určí, či je niečo v súlade s predpismi,“ zdôraznil Vujičić.
Ak sa počas kontroly zistí porucha, vodiči budú mať lehotu sedem dní na jej odstránenie bez opätovného platenia. Registrácia vozidiel bude v budúcnosti možná výlučne s platným digitálnym záznamom z technickej kontroly. Skúšobné obdobie bude trvať šesť mesiacov a ak systém splní očakávania, jeho plné zavedenie je plánované od 1. januára 2027.
