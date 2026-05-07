V autorskom článku pre Kurir prezident Srbska Aleksandar Vučić bilancoval uplynulé obdobie a načrtol svoju víziu rozvoja Srbska do roku 2026.
Ako prvé zdôraznil drastické zníženie počtu členov vlády, štátnych tajomníkov, asistentov ministrov, ako aj ich aparátov. Podľa neho je potrebné zrušiť početné agentúry, kancelárie a správy, ktoré sú samoúčelné a nemajú podstatný dôvod na svoju existenciu.
„Takisto je potrebné pristúpiť k dodatočnej deregulácii, za ktorú sme zodpovední výhradne my – ide napríklad o nepotrebnú certifikáciu tovaru prichádzajúceho z EÚ, kvôli ktorej majú tieto produkty v Srbsku vyššiu cenu než v samotnej EÚ,“ uvádza prezident.
V texte kladie obrovský dôraz na produktivitu. Varuje pred „európskou pohodlnosťou“ a otvorene hovorí, že Srbsko musí pracovať viac, ak chce držať krok s globálnymi lídrami ako USA a Čína. Podporuje jadrovú energetiku, ktorú označuje za nevyhnutnú pre stabilitu. Takisto vníma umelú inteligenciu a dátové centrá nie ako luxus, ale ako „najdôležitejšie fabriky“ súčasnosti.
„Popri všetkých početných výsledkoch, ktoré sú objektívne a merateľné, existujú veci, ktoré sa nám nepodarilo urobiť a poskytnúť občanom. Bolo tu málo spravodlivosti, a to nielen našou vinou, ale rozhodne nie bez našej zodpovednosti. To najdôležitejšie však je, že sa nám nepodarilo oslobodiť občanov od arogancie a bezočivosti moci, od lokálnej až po tú najvyššiu úroveň. Povedané jasne – nedokázali sme zakročiť proti všetkým tým sebeckým a arogantným mocipánom, ktorých spoznáte podľa vety: ‚Ty vieš, kto som ja?!‘ Nedokázali sme ich naučiť, aby čakali v rade, a to aj vtedy, keď idú vyjadriť sústrasť na cintorín; aby čakali v rade v obchode, aby parkovali ako všetci ostatní ľudia a aby namiesto namyslenosti a bezohľadnosti prejavovali skromnosť a vďačnosť,“ napísal prezident Vučić.