Tatjana Macurová, ministerka bez kresla vo vláde Srbska, včera uviedla, že v globálnom napätí môže byť aktívna účasť žien v politickom živote kľúčová a prispieť k mieru a stabilite a predovšetkým k vytvoreniu kultúry dialógu.
Macurová sa včera zúčastnila panelu Regionálne subsystémy ako tlmiče nárazov v transformácii medzinárodného systému v rámci medzinárodného fóra Jerevanský dialóg 2026, ktoré sa koná v Jerevane.
Pri tejto príležitosti poukázala na dôležitosť regionálnej spolupráce ako kľúčového mechanizmu na zmiernenie dôsledkov globálnych kríz a zachovanie stability v podmienkach zrýchlených geopolitických zmien. Jerevanský dialóg predstavuje dôležitú platformu na výmenu názorov na kľúčové globálne a regionálne výzvy vrátane otázok bezpečnosti, geopolitických zmien, ekonomickej neistoty a regionálnej spolupráce. Na okraj stretnutia Macurová mala sériu bilaterálnych stretnutí s predstaviteľmi a zástupcami medzinárodných inštitúcií.
