Pri evanjelickom kostole v Starej Pazove bol nedávno zrenovovaný priestor v pomocnom objekte. Steny a podlahu zrenovovali presbyteri Michal Majorský a Michal Vereš a elektrinu robil Zlatko Hadrík, ktorí pracovali bez nároku na odmenu.
Členky Oltárneho krúžku žien Tabita na Hurbanovskej fare včera tiež priložili ruky k dielu a spoločne sa postarali o renováciu kuchynskej linky. Tú zakúpili z druhej ruky a plánujú ju umiestniť do zrekonštruovaného objektu vedľa kostola.
Ženy teda pripravovali kuchynskú linku na používanie a v nových upravených priestoroch bude aj miesto na posedenie či prezlečenie, čo im v budúcnosti spríjemní a uľahčí chvíle pri práci alebo rôznych cirkevných akciách.