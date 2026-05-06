V sobotu 9. mája od 13.00 do 19.00 hodiny na námestí v Kovačici bude usporiadaná humanitárna akcia, ktorá prebieha až v 20 obciach v Srbsku, pod heslom Tvoja štítna žľaza, tvoj štít v organizácii Združenia Heroine.
Združenie Heroine je organizácia založená s cieľom podporovať ženy na území Srbska a momentálne realizuje projekt Putovná ambulancia na vyšetrenie štítnej žľazy pod heslom Tvoja štítna žľaza, tvoj štít.
Karavána na vyšetrenie štítnej žľazy putuje po celom Srbsku, a to nielen po mestách, ale aj po vidieckych oblastiach a umožňuje ženám absolvovať bezplatné diagnostické vyšetrenie u rádiológa. Vyšetrenia prebiehajú v mobilnej ambulancii vybavenej ultrazvukovým prístrojom.
Okrem bezplatného vyšetrenia štítnej žľazy usporiadané budú aj konzultácie s rádiológom.