Verejnosť v Belehrade, Starej Pazove a Báčskom Petrovci bude mať príležitosť pozrieť si folklórno-divadelné predstavenie o živote Slovákov, ktorí sa sťahovali na Dolnú zem. Predstavenie s názvom Miesto na zemi uvedie Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice.
Belehradské publikum si ho môže pozrieť v piatok 8. mája o 20.00 v priestoroch Teátru Vuk, v Starej Pazove sa predstavenie uskutoční v sobotu 9. mája o 19.30 v divadelnej sále, zatiaľ čo je pre Báčsky Petrovec rezervovaný termín v nedeľu 10. mája o 16.00 v Slovenskom vojvodinskom divadle.
Pod námet a scenár sa podpísali Martin Urban a Katarína Mosnáková-Bagľašová, réžiu mal na starosti Martin Urban.