Tlačou vyšiel kultúrny informátor na máj, ktorý vydáva Stredisko pre kultúru Stará Pazova. Aj v tomto mesiaci je pripravená bohatá kultúrna ponuka. Okrem filmového repertoára sú do programu zaradené i divadelné predstavenia pre dospelých a deti, pričom bude pokračovať aj začatý cyklus piatkových detských divadelných predstavení pod názvom Detský piatok.
Aj milovníci výtvarného umenia si prídu na svoje na novej výstave v Galérii Miry Brtkovej a v máji sú na programe aj dva folklórne koncerty a koncert vážnej hudby.
Už v sobotu 9. mája v staropazovskej divadelnej sále o19.30 hod. vystúpi Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice, ktorý v rámci umeleckého zájazdu v Srbsku predvedie pásmo pod názvom Miesto na zemi – Obrazy z Dolnej zeme. Hosťami predstavenia bude tamojší FS Klasy, ktorý svoj výročný koncert predvedie 23. mája tiež v divadelnej sále.