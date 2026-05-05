Primátor Nového Sadu Žarko Mićin predsedal prvému zasadnutiu Rady pre rozvoj mestského územia, ktorej úlohou je v spolupráci s pracovnou skupinou pripraviť Teritoriálnu stratégiu mestského rozvoja pre Nový Sad a ďalších päť obcí z Juhobáčskeho a Západobáčskeho obvodu.
Na zasadnutí sa zúčastnili títo členovia: predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská, predseda Obce Báčska Palanka Branislav Šušnica, predsedníčka Obce Báč Lela Milinovićová, zástupkyňa predsedníčky Obce Odžaci Milana Ličinová, zástupca predsedníčky Obce Apatín Radovan Đukić a riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Bačka Aleksandar Dunđerski.
Ako uvádzajú v oznámení, Stratégia sa vypracúva v rámci programu EU INTEGRA, ktorý realizuje Ministerstvo pre európske integrácie v partnerstve so Stálou konferenciou miest a obcí a Úradom OSN pre projektové služby (UNOPS). Program je zameraný na zlepšenie a modernizáciu miestnych samospráv v Srbsku prostredníctvom uplatňovania európskych modelov integrovaného územného a udržateľného mestského rozvoja, s dôrazom na multisektorový prístup, partnerstvá na miestnej úrovni a plánovanie rozvoja v súlade s princípmi kohéznej politiky Európskej únie.
„Nový Sad a obce Báčsky Petrovec, Báčska Palanka, Báč, Odžaci a Apatín majú významný rozvojový potenciál a spoločné ekonomické a environmentálne ciele. Ako členovia Rady pre rozvoj mestského územia budeme posudzovať návrhy všetkých obcí a usilovať sa ich zahrnúť do konečného dokumentu. Na základe návrhov pracovnej skupiny budeme prijímať rozhodnutia o projektoch, o ktoré sa budeme uchádzať. Táto spolupráca prinesie obyvateľom našich miest mnohé výhody – rýchlejšie, jednoduchšie a bezpečnejšie cestovanie, efektívnejší tok tovaru a služieb, vyššiu konkurencieschopnosť na investičnom trhu a viac možností pre rozvoj miestneho hospodárstva a cestovného ruchu. Najdôležitejšie je, že prispeje k zlepšeniu kvality života našich obyvateľov,“ povedal Žarko Mićin a dodal, že v rámci prvej fázy realizácie budú začiatkom júna zorganizované tematické okrúhle stoly s cieľom vypracovania stratégie.