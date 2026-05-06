Známe je meno prvého účastníka záverečného turnaja basketbalovej EuroLeague v aktuálnej sezóne. Je to grécky celok Olympiacos, ktorý maximálnym výsledkom 3 : 0 porazil Monaco, a tak sa dostal na Final Four, ktorý sa fakticky bude hrať na ich teréne, čiže v Aténach.
Olympiacos totiž v utorok na hosťovaní výsledkom 105 : 82 prekonal Monaco, čím vlastne dosiahol potrebný tretí triumf v sérii, ktorý znamená postup.
Grécke mužstvo predtým na domácej palubovke proti Monacu tiež dvakrát oslavovalo a zároveň je včerajší triumf aj najpresvedčivejší. Monaco lepšie otvorilo zápas, ale Olympiacos veľmi rýchlo prebral dominantnú rolu a už po prvej štvrtine mal deväťbodový náskok. Do polčasu dali až 61 bodov, mali +21 a bolo jasné, že si také skúsené mužstvo v druhom polčase nedovolí žiadny luxus.
Do konca zápasu sa viac-menej hralo vyrovnane. Monaco nemalo v žiadnom momente ani minimálnu šancu ohroziť náskok gréckeho tímu, ba naopak – Olympiacos sa v jednom momente priblížil k +30, potom sa Monaco vrátilo na -12, ale to bolo ich maximum.
Tak sa Olympiacos stal prvým celkom, ktorý sa v sezóne 2025/2026 dostal na záverečný turnaj.
V utorok rovnakú možnosť nevyužil Real Madrid, ktorý viedol 2 : 0 v sérii proti Hapoelu Tel Aviv. Náskok Madriďania získali na domácej palubovke, ale v Bulharsku (keďže Hapoel hrá domáce zápasy pre vojnu mimo Izraelu), v treťom súboji vyhral Hapoel výsledkom 76 : 69. Kráľovský klub viedol po prvom polčase, ale osudová bola tretia štvrtina, v ktorej ich rival triumfoval 21 : 10.
V závere sa hráči Realu snažili rýchlymi faulmi a trojkami anulovať manko, ale im to nevyšlo, takže budú musieť zohrať aj štvrtý zápas. Ten je na programe už vo štvrtok a v ňom Hapoel znovu bojuje o záchranu, zatiaľ čo Real má druhý „mečbal“.
V stredu sú na programe ďalšie dva zápasy štvrťfinálovej série. V Litve zohrajú Žalgiris a Fenerbahce – litovský klub bojuje o záchranu, keďže v oboch stretnutiach v Turecku vyhralo Fenerbahce.
Stretnú sa aj Panathinaikos a Valencia – tu je situácia celkom obrátená. Grécky klub totiž za chotárom využil obidve príležitosti a ujal sa vedenia 2 : 0, takže na domácej palubovke už dnes má šancu potvrdiť svoj postup.
Zaujímavo je to, že vlastne Panathinaikos bol iba siedmym nasadeným tímom a musel hrať aj play-in, kým Valencia po ligovej časti bola druhá.
Play-off v NBA lige
Sezóna vrcholí aj v zámorskej NBA lige. Denver Nuggets nášho Nikolu Jokića vypadol v prvom kole play-off Západnej konferencie proti Minnesota Timberwolves výsledkom 2 : 4, pričom Minnesota dobre otvorila aj konferenčné semifinále.
Šiesty tím regulárnej časti totiž vedie proti San Antoniu, ktorý bol druhý výsledkom 1 : 0.
Na Západe je nemilosrdná Oklahoma city Thunder, ktorá po 4 : 0 v prvom kole play-off proti Phoenixu dosiahla aj piaty triumf zaradom – v semifinále sa ujala vedenia proti LA Lakers.
Na Východe sa zachránil Detroit, ktorý proti Orlandu v prvom kole zvrátil manko 1 : 3 a triumfoval úhrnne 4 : 3.
V druhom kole Detroit porazil Cleveland a má náskok v sérii. V druhom východnom semifinále vedie New York Knicks proti Philadelphii 76ers tiež 1 : 0. Ďalšie zápasy v NBA sú na programe už v noci na štvrtok.