Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa zúčastnil na slávnostnom podpise dokumentov o projektovaní a realizácii výstavby štátnej cesty I. triedy vožda Karađorđa – sektor 2 a sektor 3. Zmluva bola podpísaná s čínskou spoločnosťou Shandong, presnejšie, dohodu a zmluvu podpísali ministerka výstavby, dopravy a infraštruktúry Aleksandra Sofronijevićová, riaditeľ spoločnosti Koridori Srbije Aleksandar Antić a riaditeľ pobočky spoločnosti Shandong Serbia Chang Xiuxian.
Projekt má hodnotu 1,3 miliardy eur.
„Ešte pred 12 rokmi malo Srbsko iba 596 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Od roku 2013 do dnešného dňa sme vybudovali viac ako 622 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest a vo výstavbe je ďalších 380 kilometrov. Je to niečo, čo bude mať veľký význam pre celú Šumadiju, nielen z hľadiska industrializácie tejto časti Srbska, príchodu nových spoločností a zamestnávania ľudí, ale aj pre ďalšie sektory. Chcem poďakovať našim čínskym priateľom za to, že sú vždy otvorení konkrétnej spolupráci medzi našimi národmi a krajinami a že sú pripravení vykonávať svoje úlohy efektívnym a zodpovedným spôsobom.,“ povedal prezident.
Veľvyslanec Číny v Srbsku Li Ming ocenil, že projekt je veľmi dôležitý na zlepšenie prepojenosti v strednom a východnom Srbsku a významný ako infraštruktúrna rozvojová zložka v rámci plánu Srbsko 2035. Dodal, že tento projekt je významným svedectvom a dôkazom trvalého priateľstva a spoločného rozvoja medzi Čínou a Srbskom.