Vláda Srbska na dnešnom zasadnutí schválila návrh zákona o zmene zákona o ustanovení záručnej schémy a dotovaní časti úrokov ako opatrenia na podporu mladých pri kúpe prvej nehnuteľnosti na bývanie, ktorým sa tieto prostriedky zvyšujú o ďalších 300 000 000 eur, takže celková suma úverov pokrytých garanciou teraz dosahuje 900 000 000 eur.
Týmto sa umožňuje pokračovanie efektívneho vykonávania prijatých opatrení podpory pre mladých vo veku od 20 do 35 rokov pri kúpe prvej nehnuteľnosti na bývanie, uvádza sa v oznámení vlády.
Do programu sa môžu zapojiť všetci mladí ľudia bez ohľadu na pracovný status – či sú zamestnaní alebo nezamestnaní, či sú poľnohospodári, daňoví poplatníci z príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatní umelci.
Zmeny zákona boli navrhnuté vzhľadom na to, že sa ukázalo, že mladí ľudia, na ktorých sa tento zákon vzťahuje, majú veľký záujem o kúpu prvej nehnuteľnosti na bývanie a že prostriedky určené na celkový objem úverov krytých garanciou nie sú dostatočné na uspokojenie dopytu po tomto type úverov.