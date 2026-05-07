Spoločnosť MK Group, v rámci ktorej pôsobí firma Sunoko, najväčší výrobca cukru v regióne, oznámila, že vyjadrila zámer kúpiť cukrovar v Crvenke a že touto akvizíciou by stratégia spoločnosti priniesla Srbsku dodatočných 50 miliónov eur.
V oznámení MK Group sa uvádza, že nasleduje fáza získavania súhlasu Komisie na ochranu hospodárskej súťaže Srbska a ďalších regulačných orgánov, po ktorej bude definovaný konečný status uvedeného systému.
„Odhad je, že touto akvizíciou by sa umožnilo širšie uplatnenie stratégie Sunoka v sektore výroby cukru, čím by sa vytvoril dodatočný príspevok do rozpočtu Srbska vo výške takmer 50 miliónov eur. Týmto spôsobom by sa zachovali aj pracovné miesta v tomto odvetví, keďže cukrovarnícky priemysel v Srbsku priamo zamestnáva 1 000 ľudí a nepriamo podporuje viac ako 4 500 pracovných miest v celom hodnotovom reťazci a súvisiacich sektoroch,“ uvádza sa v oznámení.