Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vlády dnes oznámilo, že sa začal vývoz jahniat zo Srbska do Líbye, čím sa otvorila ďalšia významná exportná destinácia pre domácich chovateľov.
Ako sa uvádza v oznámení, po úspešnom zosúladení veterinárnych certifikátov bolo z celkovo plánovaných 21 kamiónov už vyvezených 15 a očakáva sa, že zvyšných šesť bude dodaných do konca týždňa.
Celkový objem exportu predstavuje približne 8 000 jahniat, čo je významný krok vpred pre domáci živočíšny sektor a zároveň posilňuje prítomnosť Srbska na trhoch severnej Afriky.
Ide o výsledok spolupráce príslušných inštitúcií a zosúladenia postupov, ktoré umožňujú plynulý export pri dodržaní vysokých štandardov bezpečnosti potravín a zdravia zvierat.
Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić pri tejto príležitosti uviedol, že takéto exportné dohody podporujú rast produkcie, zabezpečujú stabilnejší odbyt domácich výrobkov a zvyšujú konkurencieschopnosť srbských poľnohospodárov na medzinárodnom trhu. Zdôraznil, že ministerstvo bude pokračovať v aktivitách zameraných na ďalšie rozširovanie exportných trhov.