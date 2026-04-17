Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić v programe RTS vyhlásil, že dnes bude zverejnená verejná výzva na podporu chovu kvalitných plemenných zvierat. Uviedol, že na tento účel boli vyčlenené prostriedky vo výške 24 miliárd dinárov a zdôraznil, že chovatelia nebudú musieť tieto dotácie dokladovať faktúrami.
„Dnes zverejňujeme verejnú výzvu pre plemenné zvieratá. Je to jedna z našich najväčších výziev hneď po dotáciách na rastlinnú výrobu. Na túto výzvu je určených 24 miliárd dinárov. Budeme rovnako efektívni, ako sme boli pri vyplácaní prostriedkov na rastlinnú výrobu,“ uviedol minister Glamočić pre RTS.
Ako povedal, chovatelia získajú 55 000 dinárov na jednu plemennú dojnicu a mäsovú kravu, 10 000 dinárov na ovce a kozy a 18 000 dinárov na jednu prasnicu.