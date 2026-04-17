Minister zahraničných vecí Srbska Marko Đurić vyjadril spokojnosť so svojou návštevou Česka a poďakoval ministrovi zahraničných vecí tejto krajiny Petrovi Macinkovi, ktorý po stretnutí verejne vyhlásil, že Kosovo a Metóchia je srbská otázka, že sa zasadzuje za kompromisné riešenie a že chápe postoj našej krajiny.
Vo vyhlásení pre médiá po skončení návštevy Đurić poukázal na to, že Macinka poskytol našej krajine bezprecedentnú podporu, pokiaľ ide o regionálne otázky a v európskom kontexte, a to aj pokiaľ ide o najdôležitejšiu štátnu a národnú otázku Srbska, ktorou je Kosovo a Metóchia.
Šéf srbskej diplomacie informoval, že s českým kolegom diskutovali aj o rôznych globálnych otázkach, v ktorých máme vysokú mieru zhody. „Je pre nás dôležité, aby naše spoločnosti spolu s českými čoraz viac pracovali na výrobe vecí, ako sú vlaky, električky, a na rozvoji nových stavebných projektov v hlavnom meste našej krajiny,“ zdôraznil Đurić.
S odkazom na dlhú tradíciu a históriu vzťahov medzi našimi krajinami Đurić pripomenul, že aj Česi nám poskytli podporu, keď sme ju potrebovali, a že medzi srbským a českým národom existuje veľká vzájomná spriaznenosť.
Oznámil, že predseda českého parlamentu v najbližších dňoch navštívi Srbsko.
Zdroj: srbija.gov.rs