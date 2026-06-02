Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s predsedom Federálneho národného zastupiteľstva Spojených arabských emirátov Saqrom Ghobashom, s ktorým hovoril o bilaterálnych vzťahoch, ďalšom posilňovaní politického dialógu, hospodárskej spolupráce, investícií, obchodnej výmeny a spoločných projektov.
„SAE sú pre Srbsko jedným z najdôležitejších partnerov v regióne Perzského zálivu a naše vzťahy sú najlepším dôkazom toho, koľko vzájomná dôvera, stabilita a dlhodobá vízia môžu priniesť konkrétnych výsledkov. Zopakoval som obrovskú vďačnosť úprimnému a osvedčenému priateľovi našej krajiny, šejkovi Mohamedovi bin Zayedovi bin Sultanovi Al Nahyanovi, za veľkú podporu a osobné angažovanie sa v prehlbovaní blízkych a priateľských väzieb medzi Srbskom a SAE. Ako jeden z najväčších globálnych lídrov súčasnosti ukázal vo všetkých ťažkých chvíľach, čo znamená byť priateľom a spoľahlivým partnerom, na ktorého sme sa mohli vždy spoľahnúť,“ uviedol prezident na Instagrame a ďalej vysvetlil, že osobitnú pozornosť venovali aktuálnej globálnej a regionálnej politickej situácii, najmä pomerom na Blízkom východe, ako aj významu zachovania mieru, stability, dialógu a zodpovedného prístupu v časoch veľkých výziev.
„Hovorili sme aj o zlepšení parlamentnej spolupráce ako o dôležitej súčasti celkových vzťahov našich krajín. Som presvedčený, že pokračovaním blízkeho politického dialógu a spolupráce na všetkých úrovniach ďalej upevníme priateľstvo našich krajín a otvoríme priestor pre nové spoločné iniciatívy v záujme našich občanov,“ konštatoval prezident Vučić.