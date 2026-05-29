Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová a prvý podpredseda Rady Departamentu Val-d’Oise Philippe Sueur podpísali včera List o zámere o spolupráci medzi AP Vojvodinou a týmto francúzskym regiónom, čím potvrdili spoločné odhodlanie ďalej prehlbovať partnerstvo a rozvíjať konkrétne iniciatívy v oblastiach spoločného záujmu.
Ako kľúčové smery budúcej spolupráce boli vyzdvihnuté ekonomika a hospodárstvo, poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, ako aj rozvoj spolupráce v oblasti vzdelávania.
„Toto je znakom toho, že stáročné priateľstvo medzi našimi dvoma štátmi a našimi dvoma národmi dostáva nové podoby. Dohody o spolupráci medzi štátmi nadobúdajú plný význam vtedy, keď sa konkrétna spolupráca rozvíja aj na regionálnej úrovni,“ uviedla predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová.
Zároveň predstavila hospodársky potenciál AP Vojvodiny, pričom vyzdvihla rozvinutú priemyselnú výrobu, najmä v oblastiach poľnohospodársko-potravinárskeho sektora, automobilového priemyslu a informačných technológií.