Minister obrany Bratislav Gašić pricestoval dnes do Bratislavy na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky, počas ktorej sa stretne s najvyššími ústavnými činiteľmi krajiny.
Na úvod návštevy sa stretol s predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom, pričom na stretnutí bol prítomný aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, uvádza sa v oznámení ministerstva.
Pri tejto príležitosti zhodnotili, že Srbsko a Slovensko spájajú veľmi dobré a priateľské vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a porozumení, a vyjadrili pripravenosť na ďalšie posilňovanie bilaterálnej spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu.
Minister obrany zdôraznil, že blízke vzťahy srbského prezidenta a najvyššieho veliteľa Ozbrojených síl Srbska Aleksandra Vučića s premiérom Slovenska dávajú ďalší impulz na rozvoj spolupráce medzi obidvoma štátmi. Uviedol, že Srbsko má záujem o ďalšie skvalitňovanie spolupráce so Slovenskom v oblasti obrany, a to v obojstrannom záujme.
Minister Gašić podčiarkol, že naša krajina je orientovaná na vojenskú neutralitu, no zároveň bude pokračovať v rozvoji a zlepšovaní vzťahov s inými štátmi a vojensko-politickými alianciami v súlade s vlastnými záujmami a s cieľom posilniť globálnu, regionálnu aj národnú bezpečnosť.
V ďalšom priebehu návštevy minister Gašić navštívi Ministerstvo obrany SR, kde absolvuje bilaterálne rokovanie s ministrom obrany Robertom Kaliňákom.