Vláda Srbska schválila nariadenie o mimoriadnom intervenčnom opatrení na podporu výrobcom sušeného mlieka, pričom na realizáciu tohto opatrenia boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 300 miliónov dinárov. Nariadenie bolo prijaté s cieľom zachovať stabilitu na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a posilniť domáci mliekarenský priemysel.
Nariadenie predpokladá finančnú podporu na dodávky sušeného mlieka vyrobeného z mlieka domáceho pôvodu, čím sa zabezpečia podmienky na udržateľnosť výroby, bezpečnejší odbyt výrobkov a zachovanie kontinuity produkcie v sektore mliekarstva, uvádza sa vo vyhlásení.