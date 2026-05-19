Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva oznámilo, že na okraj 93. Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu v Novom Sade sa uskutočnila pracovná večera venovaná posilneniu spolupráce medzi Srbskom a Nemeckom v oblasti poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu a inovácií.
Podujatie, ktoré organizovalo Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Srbsku a Nemecko-srbská obchodná komora, spojilo zástupcov inštitúcií, spoločností a obchodných združení obidvoch krajín.
Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić uviedol, že Srbsko a Nemecko nespájajú len ekonomické záujmy, ale aj spoločná vízia udržateľného rozvoja, moderného agrosektora a dlhodobého partnerstva.
Zdôraznil, že Nemecko je jedným z najvýznamnejších partnerov Srbska pri modernizácii agrárneho sektora, zavádzaní noriem, rozvoji ekologickej poľnohospodárskej výroby, veterinárnej spolupráci a posilňovaní inštitucionálnych kapacít. Podľa jeho slov dnes v Srbsku pôsobí viac ako 900 spoločností s nemeckým kapitálom, ktoré zamestnávajú vyše 80 000 ľudí, čo je dôkazom dôvery v Srbsko, našich ľudí a stabilitu nášho rozvojového kurzu.
Minister vyzdvihol, že zahraničnoobchodná výmena poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov s Nemeckom v roku 2025 presiahla 650 miliónov eur. Zároveň dodal, že Srbsko dnes hľadá partnerov pre investície do spracovateľského priemyslu, skladovacích kapacít, digitálneho poľnohospodárstva, biotechnológií a klimaticky udržateľných výrobných systémov.
Predseda Nemecko-srbskej obchodnej komory Filip Simović zdôraznil, že agropotravinársky sektor prechádza veľkou transformáciou, v ktorej sa kvalita, udržateľnosť, sledovateľnosť, nové technológie a rýchla adaptabilita stali kľúčovými podmienkami pre presadenie sa na európskom trhu. Podčiarkol, že Srbsko má čoraz významnejšiu úlohu v európskom poľnohospodárskom a potravinovom reťazci. Agrárny sektor sa dnes podieľa približne 6 % na HDP Srbska, zamestnáva okolo 120 000 ľudí a generuje viac ako 5 miliárd eur v exploatizácii exportu.