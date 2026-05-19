Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa včera stretol s prezidentom Uzbeckej republiky Shavkatom Mirziyoyevom počas Svetového urbánneho fóra v Baku.
Rozhovor označil sa obsahový a priateľský a ako uviedol na svojom instagramovom účte, hovorili o aktuálnych globálnych témach, ako aj o ďalšom rozvoji bilaterálnych vzťahov medzi Srbskom a Uzbekistanom, najmä o posilnení spolupráce v oblastiach hospodárstva, infraštruktúry, energetiky, digitalizácie a udržateľného rozvoja.
„Existuje veľký potenciál na zintenzívnenie spoločnej práce v sektore energetiky, výstavby modernej infraštruktúry a prepojenia našich trhov prostredníctvom nových dopravných a logistických koridorov, berúc do úvahy rastúci význam euroázijského regiónu pre obchod a investície. Zdôraznil som, že Srbsko pripisuje spolupráci s Uzbekistanom veľký význam a oceňuje potvrdenie ich účasti na EXPO2027. Verím, že spoločným úsilím ďalej posilníme politické a hospodárske väzby medzi našimi krajinami a otvoríme novú fázu strategického partnerstva,“ uviedol prezident Vučić.