Minister spravodlivosti Nenad Vujić sa dnes stretol s riaditeľkou UNICEF-u v Srbsku Dejanou Kostadinovovou. Na stretnutí hovorili o posilnení spolupráce v oblasti ochrany práv detí a o podpore najzraniteľnejších kategórií maloletých.
Osobitne zdôraznili dôležitosť nepretržitej spolupráce medzi Ministerstvom spravodlivosti a UNICEF-om na reformách zameraných na zlepšenie postavenia detí v justičnom systéme, najmä v oblasti trestnoprávnej ochrany maloletých a prevencie násilia na deťoch.
Vujić zdôraznil, že Ministerstvo spravodlivosti zostáva odhodlané budovať efektívny a humánny justičný systém, ktorý v plnej miere chráni práva detí a maloletých, a to pri uplatňovaní medzinárodných štandardov a najlepších postupov.
Kostadinovová vyjadrila pripravenosť UNICEF-u naďalej poskytovať podporu srbským inštitúciám pri realizácii reforiem a programov zameraných na blaho detí a mládeže.