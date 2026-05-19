Oddiel skautov Jánošík z Kovačice zorganizoval 16. mája svoje prvé skautské súťažné podujatie pod názvom Po stopách výtvarných umelcov, ktoré sa konalo v areáli združenia Ribolovac.
Názov podujatia nebol náhodný. Oddiel už tradične organizuje Tábor paleta a v spojení s Kovačicou, známou svojím insitným umením, sa organizátori rozhodli spojiť umenie so skautským duchom a vytvoriť novú tradíciu.
Akcia trvala tri dni, od piatka do nedele, na nej sa zúčastnilo 94 účastníkov, ktorí boli rozdelení do kategórií mladších a starších skautov.
V sobotu súťaž otvoril predseda Obce Kovačica Petar Višnjički a účastníkov čakal pestrý program – od tvorivých aktivít až po dobrodružné úlohy na dráhe dlhej viac než desať kilometrov. Súťažiaci si zmerali sily vo vedomostných, pohybových a kreatívnych disciplínach.
V nedeľu sa po raňajkách všetci rozlúčili v nádeji, že podobné dobrodružstvo si v budúcnosti opäť zopakujú.