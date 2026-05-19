Kancelária pre mladých Obce Stará Pazova informuje, že podujatie Evropa pleše sa uskutoční vo štvrtok 21. mája na Námestí Dr. Zorana Đinđića v Starej Pazove. Do programu, ktorý sa začne o 12.00 hodine, sa zapoja aj maturanti pazovských stredných škôl (Gymnázia Branka Radičevića, Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića a Technickej školy) a tancovať budú spolu so svojimi rovesníkmi z početných miest regiónu a Európy.
Toto podujatie má za cieľ prispieť aj k podpore mladých ľudí a jednoty tamojšej lokálnej komunity, informujú organizátori.