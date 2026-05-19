Čo bolo ďaleko, už je blízko. Zostalo už len rozdeliť trofeje, medzi inými aj v rámci UEFA klubových súťaží v sezóne 2025/2026.
Pred nami sú finálové duely – jeden finalista sa bude tešiť z veľkého úspechu, druhý bude musieť byť rozčarovaný z prehry a z faktu, že sa dostal po záverečný zápas a predsa neuspel.
Od založenia UEFA Konferenčnej ligy je tradične UEFA Európska liga prvou súťažou, v ktorej sa dozvedáme meno nového šampióna. Rovnako je aj tentoraz a už v stredu v Istanbule na štadióne Beşiktaş vo finále vystúpia nemecký SC Freiburg a anglická Aston Villa.
Okrem toho, že získa trofej, víťaz súťaže si vybojuje právo nastúpiť proti šampiónovi tohtoročnej Ligy majstrov v Superpohári UEFA 2026. Kvalifikuje sa priamo do ligovej fázy Ligy majstrov 2026/27, pokiaľ si účasť v nej nevybojoval už prostredníctvom ligovej súťaže.
Aston Villa v anglickej Premiér League momentálne vlastní štvrtú pozíciu na tabuľke, ktorá každopádne garantuje elitnú súťaž, čo by znamenalo, že v prípade jej triumfu v istanbulskom finále bude zoznam účastníkov Ligy majstrov v novej sezóne korigovaný.
Z druhej strany SC Freiburg v nemeckej Bundeslige skončil na siedmom mieste. Ten výkon garantuje Konferenčnú ligu v ďalšej sezóne, ale je apetít nemeckého celku určite oveľa väčší s ohľadom na to, že je v hre postup do Champions League.
Nemecký celok postúpil do svojho vôbec prvého európskeho finále a usiluje sa o svoju prvú veľkú trofej. Doterajším maximom Freiburgu v Európe bolo osemfinále práve Európskej ligy, ktoré dosiahol dvakrát – v sezónach 2022/23 a 2023/24.
Z druhej strany Aston Villa sa prebojovala do svojho prvého finále Pohára UEFA či dnes Európskej ligy a celkovo tretieho európskeho finále. Zaujímavo, toto tretie finále prichádza po ich víťazstvách v Európskom pohári majstrov (dnes je to Liga majstrov) v roku 1982 a Superpohári UEFA v tom istom roku. Klub z Birminghamu sa usiluje o zisk prvej významnej trofeje od víťazstva v domácom Ligovom pohári v roku 1996. Klub v poslednom desaťročí prešiel ťažkým obdobím, keď aj v druhej triede anglického futbalu strávil tri sezóny, potom sa vrátil do PL, stabilizoval sa a stal sa pravidelným účastníkom UEFA podujatí. Zároveň ide o najúspešnejšie európske obdobie Aston Villy v rámci troch za sebou idúcich sezón po 13-ročnej absencii z UEFA súťaží.
Tréner Villy Unai Emery útočí na rekordný piaty titul v Pohári UEFA / Európskej lige a prvý s iným než španielskym tímom. Doteraz trikrát triumfoval so Sevillou (v rokoch 2014, 2015, 2016) a raz s Villarrealom (v roku 2021), pričom v roku 2019 utrpel finálovú porážku s Arsenalom.
Čo očakávať od finále?
Keď sa všetko zhrnie – dva kluby si finále aj zaslúžili. Villa po ligovej fáze bola druhá, kým Freiburg bol siedmy. Aston Villa radom eliminovala Lille OSC, Bolognu a Nottingham Forest. Freiburg najprv prekonal Genk, potom Celtu Vigo a v semifinále aj Bragu.
Spomenieme si, že v Lige Európy hrala aj Crvena zvezda. Po slabom otvorení sezóny a jednom bode z troch úvodných zápasov prišli štyri triumfy zaradom a remíza v poslednom kole. Predsa Belehradčania sa pošmykli v prvom eliminačnom kole proti spomenutému Lilleu – aj keď za chotárom vyhrali, v Belehrade po predĺžení prehrali a so súťažou sa rozlúčili.
Zaujímavosťou aj tejto sezóny je, že minuloročný šampión, anglický Tottenham Hotspur, nemal šancu obhájiť svoj titul v Európskej lige.
Podľa nových pravidiel totiž automaticky postúpil do Ligy majstrov a tímy z nej už počas rozbehnutej sezóny nemohli „prepadnúť“ do Európskej ligy.
Cesta na vrchol tak bola otvorená pre nových hrdinov. Pre svojich fanúšikov po stredajšom večeri to budú buď futbalisti Aston Villy alebo Freiburgu.