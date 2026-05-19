Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina usporiadal detský program pod názvom Zjednotení v rozmanitosti tanca. Zúčastnili sa na ňom všetky detské tanečné skupiny slovenských a srbských kultúrno-umeleckých spolkov Obce Báčsky Petrovec (Hložany, Maglić, Kulpín, Petrovec) a hostia z Nového Sadu.
Program sa vlani po prvýkrát uskutočnil 26. apríla a tohto roku v nedeľu 17. mája v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.
KUS Petrovská družina pozval veľkých a malých priaznivcov folklóru na detský folklórny program, ktorého sa okrem petrovských malých i trochu starších folkloristov a speváckej skupiny Perličky zúčastnili viaceré vekové skupiny detí z KOS Jednota z Hložian, predstavitelia KUS Zvolen Kulpín, KUS mitropolitu Stevana Stratimirovića z Kulpína a KUS Đuru Jakšića z Maglića.
V rámci programu Zjednotení v rozmanitosti tanca vystúpili aj deti zo Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu.
Ako prízvukovali moderátorky programu, mladí účinkujúci prostredníctvom tanca, hudby, spevu a krojov predstavili krásu tradície, kultúrnej rozmanitosti a spolunažívania, ktoré sú bohatstvom našej komunity. Svojím talentom, úsmevom a energiou potešili všetkých prítomných a ukázali, že tradície žijú aj v mladých generáciách.
Organizátori tohto programu sa postarali o to, aby podujatie prebiehalo v príjemnej atmosfére a krásnom večeri naplnenom radosťou, kultúrou a spolupatričnosťou. Žiaľ, sychravé počasie prekazilo prvú naplánovanú aktivitu v rámci tohto programu, a tou malo byť defilé účastníkov stredom Petrovca.