1465 – uhorský kráľ Matej Korvín založil Academiu Istropolitanu, najstaršiu univerzitu na území dnešného Slovenska.
1714 – narodil sa slovenský teológ, filozof a matematik Alexius Cörver. Pôsobil na gymnáziách v Nitre a Pešti, bol riaditeľom konviktu a profesorom teológie v Nitre.
1802 – Napoleon Bonaparte ustanovil vo Francúzsku Rad čestnej légie za občianske a vojenské zásluhy.
1883 – zomrel v Hornej Lehote evanjelický kňaz, štúrovský básnik Samo Chalupka.
1906 – otvorili tunel Simplon prechádzajúci cez Alpy a spájajúci Taliansko so Švajčiarskom.
1930 – biele ženy v Južnej Afrike získali právo voliť.
1945 – narodil sa britský gitarista Pete Townshend, spoluzakladateľ a hlavný autor piesní rockovej skupiny The Who.
1949 – narodil sa americký basgitarista Dusty Hill, člen rockovej skupiny ZZ Top. Zomrel roku 2021.
1949 – zomrel v Moskve slovenský spisovateľ, učiteľ, novinár a kultúrny atašé Peter Jilemnický, autor známeho románu o ťažkej sociálnej situácii na Kysuciach Pole neorané. Bol aj redaktorom denníka Pravda.
1961 – sovietska kozmická sonda Venera-1 preletela okolo Venuše ako prvá planetárna sonda vyslaná ľudstvom do vesmíru.
1977 – narodil sa bosniansky a srbský spisovateľ a novinár Muharem Bazdulj.