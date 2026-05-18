1711 – v Dubrovniku sa narodil Ruđer Bošković, matematik, fyzik, astronóm, filozof, básnik, univerzitný profesor.
1803 – Británia vyhlásila vojnu Francúzsku, pretože Napoleon Bonaparte pokračoval vo vojenskej kampani v Taliansku a Švajčiarsku.
1804 – prvý konzul generál Napoleon I. Bonaparte sa vyhlásil za francúzskeho cisára.
1897 – prvýkrát bol uverejnený román írskeho autora Brama Stokera Dracula.
1911 – zomrel rakúsky hudobný skladateľ narodený v Čechách Gustav Mahler, autor deviatich symfónií.
1920 – narodil sa v Poľsku bývalý pápež Ján Pavol II.
1922 – zomrel francúzsky lekár, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu (1907) Charles Louis Alphonse Laveran.
1974 – India vykonala svoj prvý jadrový test v púšti Rádžastán a stala sa tak šiestou krajinou, ktorá vykonala jadrový výbuch.
2014 – zomrel Dobrica Ćosić, srbský spisovateľ, člen Srbskej akadémie vied a umenia, prvý prezident Zväzovej republiky Juhoslávia.