Na nádvorí Miestneho spoločenstva v Kovačici počas ústredného víkendu osláv Dňa Kovačice prebiehal Jarmok ľudovej tvorivosti a kultúrno-umelecký program Korene Kovačice.
Okrem jarmoku, na ktorom miestni a predavači z iných prostredí ponúkali svoj tovar, ručné práce a gastronomické špeciality, na letnom javisku sa konal aj kultúrno-umelecký program v podaní speváckych skupín.
Program otvorili najmladší účinkujúci – škôlkari PU Kolibrík v Kovačici, ktorých pripravil Pavel Tomáš st. Následne vystúpili členovia chóru penzistov Viva la musica pod vedením Alžbety Hriešikovej. Javisko potom patrilo ženskej speváckej skupine pôsobiacej pri Ženskom spolku, ktorú vedie tiež Alžbeta Hriešiková, za hudobného sprievodu Adama Ďuricu.
Osobitné body programu patrili aj speváckym skupinám pôsobiacim pri MOMS Kovačica – mužskej speváckej skupine Bohémovia a ženskej speváckej skupine Kovačičanky. Obe skupiny na harmonike sprevádzal Martin Torňoš.
Počas programu odzneli aj príležitostné príhovory. Jarmok otvorila predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, následne sa prihovorila riaditeľka TOOK Dragana Latovljevová. O dejinách Kovačice hovorila predsedníčka Rady MS Kovačica a predsedníčka MOMS Kovačica Anička Chalupová.
Program moderovala Jarmila Pauliková. V závere zaznela aj správa o úspechu žiačky tretieho ročníka Tary Karkušovej, ktorá na republikovej recitačnej súťaži vo Valjeve získala druhé miesto. Jej mentorkou je profesorka slovenčiny vo výslužbe a spisovateľka pre deti a mládež Mária Kotvášová-Jonášová. Tara na súťaži reprezentovala recitačnú pobočku Obecnej knižnice v Kovačici.