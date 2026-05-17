Kovačičanka Saňa Strakúšeková sa zaoberá behom už viac rokov, ale vážnejšie a naplno sa mu venúva v posledných dvoch rokoch, keď dosiahla aj vynikajúce úspechy v maratóne a ultramaratóne. Na prestížnom 39. Belehradskom maratóne v apríli 2026 sa stala vicešampiónkou Srbska v rámci republikových majstrovstiev. A jej najnovším úspechom je triumf na májovom ultramaratóne Last One Standing v Podgorici, kde zvíťazila v ženskej konkurencii a dosiahla rekordný úspech: 48 kruhov, 168 kilometrov. Koncom mája kovačická bežkyňa sa zúčastní v medzinárodnej súťaži na Slovensku a má reálnu šancu postúpiť na Majstrovstvá sveta v behu na 100 km, ktoré sa usporiadajú v Španielsku.
O svojich bežeckých začiatkoch Strakúšeková hovorí: „Vždy som sa snažila byť fyzicky aktívna a mala som rada dlhú rekreačnú jazdu na bicykli. Svoj prvý polmaratón som bežala roku 2017 v Šabci, kde som prešla 21-kilometrovú dráhu. Ten polmaratón bol pre mňa silnou motiváciou, aby som pokračovala v tejto disciplíne a dodatočnú podporu mi poskytol Vesko Anđelković z kovačického športového združenia Maratonko. Rozhodla som sa, že už v roku 2018 budem bežať maratón v Belehrade. Úprimne povedané, vtedy som ešte nebola fyzicky a psychicky pripravená na maratónsku 42-kilometrovú dráhu. Prekonala som ju s veľkou námahou, ale uvedomila som si, že také dlhé dráhy si vyžadujú omnoho vážnejšie prípravy a tréningy. A tak som v tom pokračovala.“
Vďaka vytrvalým tréningom a intenzívnym prípravám Strakúšeková sa od aktivít lokálnej bežkyne postupne dopracovala k pozoruhodným športovým úspechom v krajine a regióne. Sústredila sa na maratóny a ultramaratóny, ktoré si vyžadujú osobitnú pripravenosť.
Vlani sa stala víťazkou pančevského ultramaratónu Serbian Backyard Ultra, kde bola najvytrvalejšou účastníčkou (Last Woman Standing) s prejdenými 114 km. Podľa Strakúšekovej slov, bola to namáhavá súťaž, lebo počasie bolo chladné a daždivé, a bežalo sa na ťažkom teréne po nábreží pri rieke Tamiš… V minulom roku tiež triumfovala v náročných podmienkach na ultramaratóne v Gusinji v Čiernej Hore, kde zabehla 62,5 km.
Rada si spomína aj na 1. miesto na vlaňajšom polmaratóne v Kruševci, ako aj na účasť na maratóne v Boke v Čiernej Hore. S osobitným záujmom sa zúčastnila aj na horských a vertikálnych behoch, akými sú Avala, Zlatibor, Kopaonik Trail Race a Rtanj Vertikal. Horský beh je pre ňu zážitkom, lebo si môže užiť krásu prírodného okolia.
Ako hovorí, pri behu sa nesnaží byť rýchlejšia od iných bežcov, ale sústreďuje sa na dosahovanie čím lepších vlastných výkonov času. Hlavný dôraz kladie na udržiavanie tempa a psychickú vytrvalosť, ktorá je kľúčová pri extrémne dlhých bežeckých dráhach.
Strakúšeková je členkou klubu Vranjski maratonci a trénuje pod vedením Kristijana Stošića, s ktorým sa zoznámila počas horských behov. Je tiež predstaviteľkou kovačického združenia Maratonko, ktoré v nasledujúcom období plánuje okrem atletického behu rozšíriť svoju činnosť aj na cyklistiku, horolezectvo a výlety do prírody. Vyzýva svojich spoluobčanov, aby sa zapojili do aktivít tohto združenia a aktívnejšie sa zaoberali športom.