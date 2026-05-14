1796 – britský lekár Edward Jenner uskutočnil prvé očkovanie proti kiahňam a začal tým éru vakcinácie.
1821 – narodil sa v Bratislave geológ, hydrogeológ, paleontológ a banský inžinier Viliam Žigmondy (Zsigmondy), expert v hlbinnom vŕtaní a hĺbení artézskych studní, ktorý sa pričinil o nájdenie ložísk uhlia v Uhorsku. Zomrel roku 1888.
1900 – v Paríži otvorili II. novodobé olympijské hry, na ktorých sa zúčastnili už aj ženy.
1907 – v Bratislave začalo premietať prvé stále kino Fidélio, ktoré v roku 1911 premenovali na kino Uránia. Ďalšieho premenovania sa dočkalo v roku 1945, kedy dostalo meno Hviezda a napokon zaniklo v roku 2008.
1944 – narodil sa svetoznámy americký filmový režisér George Lucas. Medzi jeho najznámejšie filmy patria napríklad filmová sága Hviezdne vojny a dobrodružné filmové príbehy o archeológovi Indianovi Jonesovi.
1946 – narodil sa Slobodan Tišma, srbský spisovateľ a hudobník, zakladateľ skupín Luna a La strada. Roku 2011 získal Cenu týždenníka NIN za román Bernardijeva soba.
1948 – Židovská národná rada v mene židovského ľudu Palestíny a sionistického hnutia vo svete vyhlásila samostatný štát Izrael.
1955 – podpisom najvyšších predstaviteľov socialistických štátov ZSSR, Albánska, Bulharska, Československa, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarska, Poľska a Rumunska vznikol vojenský pakt Varšavská zmluva s veliteľstvom v Moskve.
1999 – pri útoku letectva NATO na utečeneckú kolónu kosovských Albáncov, ktorí sa vracali domov, pri dedine Koriša pri Prizrene, zahynulo 87 civilistov, z ktorých viac ako polovicu tvorili deti vo veku od 6 mesiacov do 10 rokov.
2008 – Ministerstvo kultúry Francúzska zverejnilo vzácny archeologický objav. Na juhu tejto krajiny bola nájdená mramorová busta Júlia Caesara v životnej veľkosti zobrazujúca rímskeho cisára v jeho neskorších rokoch.