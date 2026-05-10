1503 – moreplavec Krištof Kolumbus objavil Kajmanské ostrovy vo Veľkých Antilách.
1529 – turecký sultán Süleyman II. sa na čele 100-tisícovej armády vydal na výpravu do Uhorska s cieľom pomôcť Jánovi Zápoľskému v jeho zápase o uhorskú korunu s Ferdinandom Habsburským.
1534 – francúzsky moreplavec Jacques Cartier objavil Newfoundland.
1594 – na belehradskom Vračare Turci spálili pozostatky otca srbskej cirkvi a prvého srbského arcibiskupa svätého Sávu.
1760 – narodil sa Claude Joseph Rouget de Lisle, autor textu a hudby francúzskej hymny Marseillaise.
1838 – narodil sa americký herec John Wilke Booth, známejší však ako vrah amerického prezidenta Abraháma Lincolna.
1844 – dekrétom Jovana Steriju Popovića, srbského spisovateľa, právnika, lingvistu a vtedajšieho ministra osvety, založené bolo Srbské múzeum (Muzeum serbski), predchodca dnešného Národného múzea v Belehrade.
1906 – ruský cár Mikuláš II. otvoril v Petrohrade zasadnutie prvého voleného parlamentu v Rusku – Štátnej dumy.
1933 – nacisti spálili na Opernom námestí v Berlíne 20.000 kníh od autorov ako Karl Marx, Sigmund Freud, Bertolt Brecht a mnohých iných.
1989 – zomrel v Bratislave spisovateľ, prekladateľ a publicista Dominik Tatarka.
1994 – Nelson Mandela sa stal prvým černochom, ktorý bol inaugurovaný za prezidenta Juhoafrickej republiky.
1999 – lietadlá NATO zabili štyroch civilistov pri bombardovaní priemyselnej zóny Čačak.
2002 – bývalý agent FBI Robert Hansen bol odsúdený na doživotie za predaj štátnych tajomstiev Moskve.