Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Adrijana Mesarovićová včera navštívila Báčsky Petrovec a v sprievode predsedníčky Obce Báčsky Petrovec Viery Krtovskej s delegáciou navštívila najmä práce v priemyselnej zóne v Báčskom Petrovci.
Pri tejto príležitosti uviedla: „Politika prezidenta Aleksandra Vučića je politikou zameranou na vyvážený regionálny, infraštruktúrny a hospodársky rozvoj od roku 2012. V rámci tohto segmentu Ministerstvo hospodárstva investuje do výstavby priemyselných kapacít v rámci priemyselných a komunálnych zón, buduje dopravné a infraštruktúrne kapacity tak, aby ich bolo možné ponúknuť budúcim investorom. Nachádzame sa v Báčskom Petrovci, som obzvlášť hrdá na to, že intenzívne pracujeme v takomto prostredí. Staviame dôležité vetvy, ktoré vedú k mestskej ceste Báčsky Petrovec – Hložany,“ povedala Mesarovićová a poukázala na to, že potom bude možné investorom ďalej ponúkať už pripravené oblasti.
„Ide o najväčšiu priemyselnú zónu, ktorá sa nachádza v Báčskom Petrovci. Projekt má hodnotu 141,6 milióna dinárov, ktorý bol úplne financovaný Ministerstvom hospodárstva. Na podnet nášho prezidenta budeme naďalej investovať do Báčskeho Petrovca, ďalej rozvíjať takéto zóny, otvárať nové továrne a nové pracovné miesta, aby obec žila lepšie a generovala viac príjmov. Dohodnutá lehota je 180 dní, práce sa začali 8. apríla. Práce budú ukončené skôr, očakáva sa, že do septembra budú obidve vetvy plne funkčné,“ uviedla Mesarovićová.
V Báčskom Petrovci zároveň navštívila aj podnikateľku Máriu Struharovú a poukázala na to, že základom politiky Srbskej pokrokovej strany je silná podpora podnikania žien: „Ďakujem Márii, že nás privítala. Je to skutočná umelecká duša, podnikateľka, tvorkyňa, skvelá remeselníčka.“ Dodala, že základom politiky srbského prezidenta Aleksandra Vučića a Srbskej pokrokovej strany je silná ekonomická podpora rozvoja podnikania žien.
„V Srbsku je dnes registrovaných menej ako 400 000 podnikateliek, z ktorých takmer tretinu tvoria ženy, a odtiaľ tá silná podpora rozvoja podnikania žien a rozvoja starých remesiel,“ uviedla Mesarovićová. Ministerstvo hospodárstva, ako povedala, už tri roky vyhlasuje súťaž, prostredníctvom ktorej poskytuje 100 % granty pre ženy a staré remeslá a že so Struhárovou hovorila o tom, ako môže náš štát ďalej posilniť a pomôcť jej podnikaniu. Predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská povedala, že Struharová predstavila obci aj ministerke svoju prácu a suveníry, ktoré vyrába, a že je to niečo, čím môže byť obec známa. Hostiteľka poďakovala ministerke Mesarovićovej za návštevu a rozhovor, ako aj za pochopenie potrieb žien podnikateliek.