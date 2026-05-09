1386 – Anglicko a Portugalsko podpísali windsorskú dohodu, v ktorej sa zaviazali k večnej aliancii a priateľstvu.
1502 – Krištof Kolumbus začal v prístave Cádiz svoju štvrtú a poslednú plavbu do Nového sveta (Ameriky).
1805 – zomrel nemecký básnik a dramatik Friedrich Schiller. Je autorom svetoznámych divadelných hier ako napríklad Lúpežníci a Viliam Tell.
1874 – narodil sa britský archeológ a egyptológ Howard Carter, ktorý objavil neporušenú Tutanchamónovu hrobku v Údolí kráľov.
1901 – v Melbourne bolo otvorené prvé zhromaždenie (parlament) Austrálie.
1904 – zomrel srbský matematik Dimitrije Nešić, profesor na Veľkej škole v Belehrade, člen Srbskej kráľovskej akadémie a minister osvety. Napísal niekoľko učebníc a zaviedol metrické miery v Srbsku.
1927 – Canberra sa stala hlavným mestom Austrálie namiesto Melbourne.
1945 – minútu po polnoci nadobudla účinnosť dohoda o kapitulácii nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne, čím sa skončila vojna v Európe.
1948 – Národné zhromaždenie ČSR prijalo novú Ústavu, ktorá v krajine zaviedla komunistickú diktatúru.
1960 – v Bratislave slávnostne otvorili zoologickú záhradu, ktorej zriaďovateľom bol Národný výbor hlavného mesta Bratislavy.
1960 – v USA ako v prvej krajine na svete legalizovali antikoncepčné tabletky.
1985 – na svojom milánskom summite Európska únia vyhlásila 9. máj za Deň Európy.
2002 – americký Kongres zakázal vstup do USA občanom krajín, ktoré podporujú a tolerujú terorizmus. Rozhodnutie sa týkalo občanov Iraku, Iránu, Kuby, Líbye, Severnej Kórey, Sýrie a Sudánu.
2005 – na Červenom námestí v Moskve svet oslavoval 60 rokov víťazstva nad nacizmom a medzi hosťami bol po prvý raz od konca 2. svetovej vojny aj nemecký kancelár.