1705 – zomrel vo Viedni rímskonemecký cisár, český a uhorský kráľ z habsburskej dynastie Leopold I., ktorý viedol úspešné vojny proti Osmanskej ríši, získal Slavónsko, väčšiu časť Uhorska a Sedmohradsko.
1747 – narodil sa vo Viedni uhorský a český kráľ, rímsko-nemecký cisár Leopold II., druhorodený syn Márie Terézie.
1818 – narodil sa nemecký filozof Karl Marx, najväčší teoretik socialistického myslenia a vodca robotníckeho hnutia 19. storočia.
1821 – zomrel bývalý francúzsky cisár Napoleon I. Bonaparte, jeden z najväčších vojenských vodcov v histórii.
1872 – v Belehrade bola založená Srbská lekárska spoločnosť. Prvým predsedom bol Aćim Medović.
1883 – narodil sa srbský skladateľ Petar Konjović, rektor Hudobnej akadémie v Belehrade, člen Srbskej akadémie vied a umenia a riaditeľ Muzikologického ústavu.
1976 – zomrela v Bratislave spisovateľka Adela Čajaková-Petrovičová, autorka kníh pre deti.
2004 – Picassov obraz Chlapec s fajkou sa stal dovtedy historicky najdrahším obrazom predaným v aukcii. Newyorská aukčná sieň Sotheby’s ho vydražila za viac ako 104 miliónov dolárov.