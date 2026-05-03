1270 – zomrel uhorský kráľ Belo IV., ktorého panovanie bolo poznačené nájazdmi Tatárov, bojom o babenberské dedičstvo či zápasom so synom Štefanom, nástupníkom na uhorský trón.
1469 – narodil sa taliansky filozof, historik a politik Nicolo Machiavelli, autor známeho diela Vladár.
1494 – taliansky moreplavec v službách Španielska Krištof Kolumbus objavil Jamajku.
1500 – portugalský moreplavec Pedro Alvarez Cabral objavil Brazíliu na ceste do Indie a vyhlásil ju za portugalský majetok.
1841 – Nový Zéland bol vyhlásený za britskú kolóniu.
1885 – zomrel Aleksandar Karađorđević, srbské knieža. Za jeho vlády v rokoch 1842 až 1858 bol prijatý Občiansky zákonník Srbska (1844) a reforma súdnictva.
1901 – v Subotici bol založený Športovo-atletický klub Bačka, prvý futbalový klub na území dnešného Srbska.
1979 – líderka v parlamentných voľbách víťaznej konzervatívnej strany Margaret Thatcherová sa stala prvou ženou, ktorá zasadla na post predsedu vlády vo Veľkej Británii.
1993 – Svetový deň slobody tlače. V tento deň v roku 1991 bola prijatá Windhoekská deklarácia o podpore nezávislej a pluralitnej alžírskej tlače v namíbijskej metropole Windhoek.
1999 – lietadlá NATO zničili budovu Rádio-televízie Vojvodiny v Novom Sade.