Májový kalendár sa v našej histórii a kultúre pravidelne zapisuje významnými menami. Tento mesiac si pripomíname životné jubileá a výročia úmrtí osobností, ktoré svojím dielom a prácou formovali identitu Slovákov doma i v zahraničí a ktoré zostávajú trvalou súčasťou našej kolektívnej pamäti.
5. mája 1976 v Bratislave zomrela Adela Čajaková-Petrovičová, slovenská vojvodinská autorka literatúry pre deti, divadelných a rozhlasových drám a redaktorka časopisov pre deti. Narodila sa 25. apríla 1901 v Báčskom Petrovci. (Pripomíname si 50. výročie smrti.)
16. mája 1951 v Bratislave zomrel spisovateľ Dobroslav Chrobák, slovenský prozaik, esejista, kultúrny publicista a literárny kritik. Rozvinul základné myšlienky naturizmu, predovšetkým v románovej novele Drak sa vracia, ktorá patrí k základným dielam slovenského naturizmu. Narodil sa 16. februára 1907 v dedinke Hybe. (Pripomíname si 75. výročie smrti.)
17. mája 1921 v Báčskom Petrovci sa narodil Štefan Labát, profesor telesnej kultúry, prvý dekan Fakulty telesnej kultúry v Novom Sade a jeden z hlavných organizátorov Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Zomrel 8. decembra 1988 v Novom Sade. (Pripomíname si 105. výročie narodenia.)
23. mája 1876 v Zlatých Moravciach zomrel Janko Kráľ, slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. Narodil sa 24. apríla 1822 v Liptovskom Mikuláši. (Pripomíname si 150. výročie smrti.)
28. mája 1941 v Selenči sa narodil PaedDr. ThDr. Ján Valent, PhD., evanjelický farár, senior a biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii. Okrem iného knižne vydal zbierky religióznych básní, zbierku náboženských úvah Tvoje slovo je sviecou mojim nohám (1996) a monografiu Príchod Slovákov na Dolnú zem (2007). Zomrel 10. októbra 2008 tiež v Selenči. (Pripomíname si 85. výročie narodenia.)