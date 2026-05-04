Verejný vodohospodársky podnik Vody Vojvodiny informuje všetkých milovníkov plavby, že odo dnes, 4. mája, je otvorený termín na prihlásenie účasti na tohtoročnú Medzinárodnú regatu Vody Vojvodiny.
Prihlasovací formulár si môžu záujemcovia stiahnuť z webovej stránky podniku alebo prevziať osobne v sídle VP Vody Vojvodiny v Novom Sade (Bulvár Mihajla Pupina 25, druhé poschodie, kancelária č. 36, krídlo A).
Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s kópiou lodného preukazu je potrebné doručiť osobne, poštou alebo naskenovanú elektronicky na adresu regata@vodevojvodine.rs, najneskôr do 15. mája.
Účasť na regate je bezplatná, pri dodržiavaní všetkých písaných aj nepísaných námorných pravidiel a pokynov organizátora. Zároveň sa upozorňuje, že počet miest je z organizačných dôvodov obmedzený.
Tohtoročná viacdňová plavba odštartuje 24. júna z plavebnej komory Nový Sad a okružnou trasou cez Savino Selo, Srpski Miletić, Sombor, Bezdan, Apatín a Báčsku Palanku sa 2. júla vráti späť do Nového Sadu, kde sa aj skončí.