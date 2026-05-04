V dňoch od 30. apríla do 3. mája Pivnicu navštívili cirkevníci z Liptovského Mikuláša. Išlo o niekoľkodňový zájazd, počas ktorého hostia zo Slovenska spoznávali život slovenského evanjelického cirkevného zboru v Pivnici, stretli sa s domácimi veriacimi a zúčastnili sa na viacerých spoločných programoch.
Do Pivnice prišli vo štvrtok podvečer. Aj vďaka ubytovaniu v domácnostiach mala návšteva priateľský a rodinný charakter, keďže hostia mohli bezprostredne spoznať život pivnických Slovákov.
Piatok bol venovaný voľnému programu s hostiteľskými rodinami a individuálnej účasti na oslavách 1. mája. Hostia tak mali možnosť zažiť aj časť miestnej atmosféry a tradícií. Keďže v tento deň pred Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom Pivnica postavili máj, cirkevníci z Liptovského Mikuláša mohli vidieť aj túto obyčaj, ktorú si Pivničania naďalej udržiavajú.
V sobotu program pokračoval výletom do Somboru, kde bola pre účastníkov pripravená prehliadka mesta s turistickým sprievodcom. Po obede a voľnom programe v meste nasledovala návšteva cirkevného zboru v Laliti. Po návrate do Pivnice sa uskutočnil spoločný nácvik a večer aj koncert spevokolov, na ktorom vystúpili spevokoly zo Selenče, z Pivnice a Liptovského Mikuláša.
Návšteva vyvrcholila v nedeľu hlavnými službami Božími v pivnickom evanjelickom kostole. Na službách vystúpil spojený spevokol a kázňou poslúžil Jozef Havrila ml. Okrem neho zájazdu sa zúčastnili ešte dvaja farári z Liptovského Mikuláša – Vladimír Ferenčík a Marián Bochnička.
Niekoľkodňové stretnutie bolo príležitosťou na duchovné povzbudenie, spev, rozhovory, ale aj na upevnenie priateľských vzťahov medzi cirkevníkmi zo Slovenska a domácimi veriacimi v Pivnici.