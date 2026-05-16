1658 – narodil sa v Maďarsku jezuita a matematik František Sékej (Székely), ktorý vydal prvé trigonometrické tabuľky v Uhorsku.
1678 – narodil sa nemecký staviteľ organov Andreas Silbermann.
1770 – najmladšia dcéra cisárovnej Márie Terézie, 14-ročná Mária Antoinetta, sa vydala za budúceho francúzskeho kráľa, vtedy 15-ročného Ľudovíta XVI.
1785 – v Bratislave začal pôsobiť operný súbor, ktorý angažoval pre svoje divadlo gróf Ján Nepomuk Erdödy.
1843 – britská pošta po prvý raz poslala telegram za poplatok z Paddingtonu do Sloughu.
1898 – narodil sa srbský spisovateľ Rastko Petrović, jeden z najvýznamnejších srbských básnikov po prvej svetovej vojne.
1898 – narodila sa srbská spisovateľka Desanka Maksimovićová.
1929 – v Hollywoode odovzdali po prvý raz ceny Americkej filmovej akadémie, neskôr známe ako Oscar. Najlepším filmom sa stalo dielo Wings od režiséra Williama Wellmana.
1943 – úplným zbúraním židovskej štvrti sa skončilo povstanie Židov vo Varšavskom gete, v ktorom zahynulo okolo 60 000 povstalcov.
1951 – zomrel v Bratislave spisovateľ, literárny kritik, publicista, elektrotechnický inžinier, vysokoškolský pedagóg a rozhlasový pracovník Dobroslav Chrobák, popredný predstaviteľ slovenskej lyrizovanej prózy. Je autorom známeho románu Drak sa vracia.
1972 – po ôsmich rokoch výstavby bol uvedený do prevádzky hydroenergetický systém Ðerdap, spoločný stavebný projekt Juhoslávie a Rumunska.
1991 – kráľovná Alžbeta II. sa stala prvou britskou panovníčkou, ktorá predniesla prejav pred americkým Kongresom.